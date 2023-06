Par ASSP en date du 26/05/2023 constitution de la SAS

E. Paulhiac

Capital : 1.000 €

siège social : 4 rue des Teschenes

31310 RIEUX VOLVESTRE

– Objet : La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quels qu’en soit la nature juridique ou l’objet, par voie d’acquisition de parts ou d’actions, souscription, apport ou autrement, ainsi que la gestion et la disposition de ces participations, l’exercice de tout mandat social ; L’offre et la commercialisation de services d’assistance logistique, technique, managériale et commerciale de toutes nature permettant de favoriser le développement de toute entreprise, l’organisation d’événements privés ; La propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d’achat, d’échange, d’apport, de souscriptions de parts, d’actions, obligation et de tous titres ou droits sociaux en général et de tous contrats de capitalisation ; L’acquisition en pleine propriété ou en démembrement en vue de détenir à terme la pleine propriété, par voie d’achat, d’échange ou d’apport la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, la prise en crédit-bail, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers (bâti ou non bâti), de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question,

– Président : Madame Elisa, Juliette, Marie PAULHIAC, née le 12 mai 1998 à Toulouse (31), de nationalité française, demeurant à Rieux Volvestre (31310), 4 rue des Teschenes

– Admission aux assemblées : une action égale une voix

– Clause d’agrément : toute cession doit faire l’objet d’un agrément

– Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Toulouse