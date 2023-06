AVIS DE CONSTITUTION

FORME : Société par actions simplifiée

DENOMINATION : ECOSEYSSES

– OBJET : la propriété et l’exploitation de tous fonds de commerce de vente de détail de produits d’alimentation générale, tout particulièrement de produits surgelés,

et accessoirement toutes activités annexes et connexes.

– SIEGE SOCIAL : CAZERES SUR GARONNE (31), 43 chemin de Bel Air

– DUREE : 99 années

– CAPITAL : 5 000 €

ACCES AUX ASSEMBLEES :

Tout associé a le droit d’assister aux assemblées personnellement ou par mandataire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède.

– DROIT DE VOTE : Chaque action donne droit à une voix.

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

– Président : La société HOLDING MICHEL ROUX, en abrégé H.M.R., SARL, au capital de 7 581 580 €, dont le siège social est à CAZERES SUR GARONNE (31), 43 chemin de Bel Air, identifiée sous le numéro SIREN 480 124 387 RCS TOULOUSE

IMMATRICULATION : greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE

Pour Avis