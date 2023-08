ELECTRICITE RVS

Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 700 euros

Siège social et de liquidation :

73 Avenue Frédéric Estèbe, 31200 TOULOUSE

904 849 387 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une décision en date du 30/08//2023 au siège social, l’associé unique a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Hervé HAYS, demeurant 73 Avenue Frédéric Estèbe 31200 TOULOUSE, de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et prononcé la clôture de la liquidation à compter rétroactivement du 31/07/2023. Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE, en annexe au RCS et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis-Le Liquidateur