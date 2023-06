ENGLISH ENTERPRISES

SCOP ARL en liquidation à capital variable

Siège social : 18, Allée de Lasplanes

31770 COLOMIERS

R.C.S TOULOUSE 442 187 951

Aux termes d’une AGE du 14 juin 2023, il a été décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 14 juin 2023 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires et des articles L. 237-1 à

L. 237-13 du Code de commerce.

Elle a nommé en qualité de liquidateur, Madame Perrine TRONC, demeurant 22 Ter, Route de Léguevin à Pibrac et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 18, Allée de Lasplanes – 31770 COLOMIERS. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.

Mention sera effectuée au RCS de Toulouse.