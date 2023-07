Me Isabelle PERTICA

Avocat

30 place Mage – 31000 TOULOUSE

Aux termes d’un acte sous signature privée électronique du 3 juillet 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme : Société par actions simplifiée

– Dénomination : ENOSKILLS

– Siège : 22 Rue Principale - 31120 PORTET SUR GARONNE

– Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse.

– Capital : 1 000 euros

– Objet : La formation dans tous domaines d’activités et validation des acquis de l’expérience.

– Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

– Agrément : Les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.

– Président : Oliver DELPRETTI demeurant 1 Impasse des Violettes 31270 FROUZINS

– Directeur général : Yann THOMAS demeurant La Petite Faranque - 653 Route de Cadours 31480 CAUBIAC