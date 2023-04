EPOUX ARCADE - TYBURN

Suivant acte reçu par Maître Carine LAIGO, Notaire Associé de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « LLP NOTAIRES DU PERGET », titulaire d’un Office Notarial à COLOMIERS (Haute-Garonne), 25 boulevard Victor Hugo, CRPCEN 31099,

le 21 avril 2023, a été conclu le changement de régime matrimonial contenant adoption du régime de la séparation de biens pure et simple avec liquidation de la communauté et de l’indivision et partage partiel, entre :

Monsieur Yvon Gaël ARCADE, coordinateur client, et Madame Audrey Cécile TYBURN, ingénieur qualité aéronautique, tous deux de nationalité française, demeurant ensemble à COLOMIERS (31770) 36 allée de Naurouze. Monsieur est né à

LA RESSOURCE (SAINTE-LUCIE) le 3 juillet 1980, Madame est née à BONDY (93140)

le 7 novembre 1984.

Mariés à la mairie de COLOMIERS (31770) le 19 avril 2014 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Régime non modifié à ce jour.

Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion

Le notaire.