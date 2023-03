EPOUX CALMETTES TALABOT

« Aménagement de régime matrimonial

Information préalable (Art. 1397 al 3 c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Cécile MARTY, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle « Francis CATALA, Emilie BEHAR, Henry AYASTA et Cécile

MARTY, notaires associés », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à VILLEMUR SUR TARN (31340)

35 D Avenue du Président Kennedy, office notarial n°31027, le 17 février 2023,

Madame Mauricette Camille Armande TALABOT, épouse de

Monsieur Francis Michel CALMETTES, demeurant ensemble à VERLHAC TESCOU (82230), 863 Route de Montauban,. Mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de VERLHAC TESCOU (82230), le 1er septembre 1973,

A procédé à la mise en communauté d’un bien propre situé à VERLHAC TESCOU

(82230), 863 Route de Montauban, consistant en une maison d’habitation avec

terrain attenant, figurant au cadastre Section F numéros 327 , 627, 629 et 639 pour

une surface totale de 00 ha 31 a 27 ca.

Les oppositions des créanciers à cette modification, s’il y a lieu, seront reçues dans

les trois mois de la présente insertion au domicile élu suivant : Francis CATALA,

Emilie BEHAR, Henry AYASTA et Cécile MARTY notaires associés - 35 D Avenue

du Président Kennedy VILLEMUR SUR TARN(31340)

Pour avis. »