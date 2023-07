EPOUX CROS - TAURAN

INSERTION –AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Pauline ROZIERES, Notaire à L’UNION (31240), 89 Avenue des Pyrénées , CRPCEN 31152, le 31 mai 2023, a été effectué un apport à communauté aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :

Monsieur Charly René CROS, retraité, et Madame Madeleine Jeanne Françoise

TAURAN, retraitée, demeurant ensemble à L’UNION (31240) 14 rue du Pic d’Aneto.

Monsieur est né à MAZAMET (81200) le 28 août 1947,

Madame est née à TOULOUSE (31000) le 13 mai 1944.

Mariés à la mairie de TOULOUSE (31000) le 30 juin 1972 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Madame Madeleine Jeanne Françoise TAURAN a apporté un bien sis à L’UNION (HAUTE-GARONNE) 31240, 14 Rue du Pic d’Aneto, cadastré section AT, numéro 88.

Les oppositions des créanciers pouvant exister sur le bien apporté, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.