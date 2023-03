EPOUX IZARD-GIL

Suivant acte reçu par Me Jennifer BAUMGARTNER, notaire, le 21 décembre 2022, M Didier IZARD et Mme Valérie GIL, demeurant à CEPET (31) la corvette, mariés à la mairie de VILLENEUVE TOLOSANE (31)

le 12 juillet 1986 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage, ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y à lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial de Me BAUMGARTNER (CRPCEN 31177) où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire