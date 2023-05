EPOUX MANZI - PONTELLO

Suivant acte reçu par

Maître Marie Clémence VELLAS de LANNURIEN, Notaire Associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « ESPAGNO et Associés », titulaire : - d’un Office Notarial situé à MURET (Haute-Garonne), 56, Avenue Jacques Douzans, - et d’un Office Notarial situé à TOULOUSE (Haute-Garonne), 3, boulevard Maréchal Leclerc, Exerçant en l’office Notarial de MURET, CRPCEN 31029, le 27 avril 2023, a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre : Monsieur Jean-Robert Francis MANZI, retraité, et Madame Marie-Thérèse PONTELLO, retraitée, demeurant ensemble à MURET (31600) 74 rue Dieudonné Costes. Monsieur est né à FLEURANCE (32500) le 14 novembre 1950, Madame est née à LONGAGES (31410) le 26 juin 1945. Mariés à la mairie de FLEURANCE (32500) le 30 août 1980 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Michel VINCENT, notaire à RIEUMES (31370), le 27 août 1980. Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification. Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.