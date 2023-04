Suivant acte reçu par Maître Benoît d’ANTIN, notaire à BLAGNAC (31700) 24 avenue Georges Brassens, CRPCEN 31189,

le 19 avril 2023, Monsieur

Jean Albert Raymond MEIER-DELPRAT,

né à MONTAUBAN (82000) le 15 novembre 1942, et Madame Marie-Thérèse Joséphine BISSAGNET, née à AUTERIVE (82500)

le 10 février 1942, demeurant ensemble à AUTERIVE (82500) Lieu-dit l’Enclos – Impasse de l’Eglise, mariés à la mairie de AUTERIVE (82500) le 29 mai 1965 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ont aménagé leur régime matrimonial par un apport à communauté d’un bien immobilier appartenant en propre à Madame BISSAGNET situé à AUTERIVE (82500) Lieu-dit l’Enclos et la Rivière.

Les oppositions des créanciers pouvant exister sur le bien apporté, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d’huissier en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion : Le notaire.