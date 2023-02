EPOUX REALE - FEKOVA

Suivant acte reçu par Me Claire-Charlotte FOURNIÉ-FORADADA, Notaire associée, le 23 février 2023, M. Marcello REALE et Mme Sona FEKOVA, demeurant à TOULOUSE (31) 5 Rue bardou Appt B73, mariés à NITRA en Slovaquie, sans contrat de mariage préalable à leur union et soumis au régime légal (Britannique) de la séparation de biens par suite de l’installation de leur 1ère résidence habituelle à BRISTOL (Grande-Bretagne), ont déclaré adopter le régime de la communauté d’acquêts.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial de Me FOURNIÉ-FORADADA (Code CRPCEN 31119) où domicile a été élu à cet effet.