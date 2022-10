EPOUX TOCCACIELI - KALININA

Suivant acte reçu par Maître ZOE GONZALVEZ, Notaire,

titulaire d’un Office Notarial à FRONTON, 430, route de Toulouse, CRPCEN 31180,

le 14 octobre 2022, a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de la séparation de biens pure et simple entre :

Monsieur Nicolas TOCCACIELI, cadre, et Madame Natalia KALININA, sans profession, demeurant ensemble à TOULOUSE (31400) 20 B Rue Leon Soulie.

Monsieur est né à LE PUY-EN-VELAY (43000) le 6 juin 1984,

Madame est née à LENINSK (U.R.S.S.) le 6 juin 1989.

Mariés à LAGOS DE MORENO, JALISCO (MEXIQUE) le 23 février 2022 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable et par suite de l’option figurant sur leur acte de mariage mexicain.

Monsieur est de nationalité française.

Madame est de nationalité Russe.

Résidents au sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion

Le notaire.