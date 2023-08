ES TÊTE GRAND SUD OUEST

SAS au capital de 37.000 euros

Siège social : 1, Rue du Languedoc – 31000 Toulouse

RCS Toulouse 503 039 513

AVIS DE TRANSFORMATION

Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés réunis le 28 juillet 2023, il résulte que :

– La SAS a été transformée en SCOP à capital variable et a été dotée de ses nouveaux statuts à compter du 28/07/2023.

– Cette transformation n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale

– La SAS a décidé d’adopter la dénomination sociale « ES TÊTE » en remplacement de la dénomination sociale « ES TÊTE GRAND SUD OUEST » à compter du 28/07/2023

– La SAS a décidé de modifier l’objet social à compter du 28/07/2023 tel que définit à l’article 4 des statuts. Nouvel objet social : « - le conseil, l’intermédiation et l’assistance aux entreprises ainsi que tous autres organismes publics, parapublics et privés dans le domaine de la recherche, du recrutement et de la formation du personnel, de l’évaluation et de manière générale, toutes opérations relatives aux ressources humaines ; - et plus généralement toutes opérations de quelques nature que ce soit et notamment financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à en favoriser le développement ou la réalisation. – l’adhésion et la participation aux outils financiers et aux structures du Mouvement Scop. »

– Aucune modification n’est apportée à la durée de la société

– Les dispositions suivantes donnent lieu à la publicité :

Forme : SCOP SAS à capital variable

Transmission des parts : cession soumise à agrément

Assemblées : vote 1 associé(e) = 1 voix

Capital social : Du fait de la transformation de la société et de l’entrée de nouveaux associés, le capital d’un montant de 37.000 € divisé en 20.720 actions de 1,786 euros chacune a été porté statutairement à 192.000 € divisé en 3.840 actions de 50 euros chacune.

Le capital variable ne peut être inférieur à 48.000 euros, et par le jeu de la variabilité à moins du quart du capital le plus élevé atteint depuis la transformation en SCOP.

Nomination du Directeur Général : L’assemblée générale prend acte de la nomination de Monsieur Laurent BESSON, né le 19/09/1975 à Toulouse (31) de nationalité française, demeurant 10, Rue des Maraîchers 31140 Saint Alban, en qualité de Directeur général à compter du 28/07/2023 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes clos au 31 octobre 2027 qui se tiendra au plus tard le 30 avril 2028

Démission de la Gérance : L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Patrick OURLIAC, né le 18/04/1957 à Le Blanc (36), de nationalité française, demeurant 6, Impasse Chantebrise 31170 Tournefeuille, en qualité de Président à compter du 28/07/2023.

Gérance : Monsieur Carlos VERKAEREN, né le 13/01/1964 à Louvain (Belgique), de nationalité française, demeurant 16, Rue Mage à Toulouse (31000), est désigné Président à compter du 28/07/2023 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes clos au 31 octobre 2027 qui se tiendra au plus tard le 30 avril 2028