ESCALE EN SOI

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 rue Fontbonne

31 280 DREMIL-LAFAGE

878 216 654 RCS TOULOUSE

L’associée unique a décidé aux termes d’une délibération en date du 02 février 2023, la dissolution anticipée de la société ESCALE EN SOI à compter du 02 février 2023 et sa mise en liquidation amiable en application des dispositions statutaires.

Il a nommé en qualité de liquidateur Madame BUFFO Christelle née DEPLANQUE, demeurant 5 rue de la Fontbonne, 31 280 DREMIL-LAFAGE.

L’associée unique a conféré au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour les opérations de liquidation et notamment réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège social qui sera le lieu d’envoi et de réception de la correspondance et celui de la notification des actes et documents concernant la liquidation. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.

Pour avis et mention

Le liquidateur