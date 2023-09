ETABLISSEMENTS LAURENT DIDIER

SARL au capital de 8000 €

Siège social :

2 All des Hespérides 31150 BRUGUIERES

452 164 726 RCS de Toulouse

L’associé unique a décidé le 31/12/2022 la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, nommé liquidateur M. LAURENT DIDIER, demeurant2 All des Hespérides 31150 BRUGUIERES, et fixé le siège de liquidation au siège social.

Mention au RCS de Toulouse