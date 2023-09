Suivant ASSP à MARQUEFAVE en date du 18/09/2023 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : SARL

DENOMINATION : EVENEMENTIS TRAVEL

SIEGE SOCIAL : BESINO - Route de Lacaugne - 31390 MARQUEFAVE

CAPITAL : 7 500 EUROS

OBJET : L’organisation de voyages privés ou professionnels, de circuits ou de séjours individuels ou collectifs en France et à l’étranger ; L’organisation de séminaires et de toutes activités touristiques, culturelles ou liées à l’évènementiel ; La vente de tous services pouvant être fournis à l’occasion de voyages, de séjours ou de séminaires tels que la délivrance de titres de transports, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans les locaux d’hébergement touristiques et de tous services liés à l’accueil touristiques tels que l’organisation de visites et de musées ; Et plus généralement, toutes opérations se rapportant à l’exploitation d’une agence de voyages et à celles décrites à l’article L.211-1 du Code de Tourisme ;

DUREE : 99 ans

GERANT : M. Laurent DUBOIS, demeurant BESINO - Route de Lacaugne - 31390 MARQUEFAVE a été nommé Gérant pour une durée illimitée

Immatriculation de la Société au RCS de TOULOUSE.

Pour avis. La Gérance