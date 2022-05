Le Toulousain Eldo lève 6 millions d’euros et met le cap à l’international

Après avoir lancé en 2016 la plateforme Eldotravo, le « tripadvisor du bâtiment », les frères toulousains Hugo et Jean-Bernard Melet se spécialisent dans le référencement en ligne et le marketing digital. Un tour de table et un nouveau nom plus tard, ils changent de dimension. « Nous avons mis en place une nouvelle application qui permet de doubler le référencement local des entreprises en matière de clics d’appels et de visibilité », décrypte Hugo Melet, directeur des opérations.

Leurs cibles ? Les industriels, marques et consommateurs du secteur de l’amélioration de l’habitat. Un nouveau module de gestion intelligent, en cours de finalisation, permettra aussi à leurs clients d’optimiser leurs relations commerciales, notamment pour accompagner la prise de rendez-vous.

La R&D et l’international

Pour développer ces nouveaux services, Eldo vient de lever 6 millions d’euros, auprès de ses financeurs historiques Irdi et M Capital. « Irdi reste l’actionnaire majoritaire, mais Sofiouest a leadé ce tour de table aux côtés de Grand Sud Ouest Capital et deux de nos clients industriels, le groupe Weck et Unikalo. Quant à nous, nous ne sommes plus majoritaires, mais restons décisionnaires », indique Hugo Melet.

Grâce à cette levée de fonds, la start-up affiche plusieurs ambitions : poursuivre la R&D pour arriver à développer un bouquet complet de services à ses clients, et s’implanter en Espagne, Allemagne et Italie. « Nous nous appuierons sur nos clients historiques déjà présents dans ces pays. Ils vont nous promouvoir. » Eldo, prévoit aussi une opération de croissance externe dans le secteur de l’habitat avant l’été.

En 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 millions d’euros. En matière de e-réputation, elle compte 2500 professionnels et 60 marques référencés, « c’est moins que les 24.000 escomptés, mais la crise sanitaire est passée par là et, avec l’arrêt du BTP, elle a fortement freiné notre développement », explique Hugo Melet. « Néanmoins, grâce à ces nouveaux services, nous tablons sur 50.000 professionnels et 400 marques référencés d’ici à cinq ans. » Eldo compte soixante collaborateurs, dont vingt-cinq à Toulouse installés au Lab’Oïkos, et prévoit une quarantaine de recrutements dans les dix-huit prochains mois.

Béatrice Girard

Sur la photo : Hugo et Jean-Bernard Melet, les cofondateurs d’Eldo, viennent de boucler un tour de table de 6 millions d’euros. Crédit : Edo.