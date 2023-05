Elusion

SASU au capital de 1.000 euros

Siège social : 36 rue d’Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 913 118 477

En date du 01/04/2023 l’associé unique a décidé de changer l’objet social de la société.

– Ancien objet social : « Auteur, compositeur, musicien ; arrangements, production artistique ; enregistrement et mixage ; sonorisation ; location de matériel d’enregistrement et d’instruments de musique »

– Nouvel objet social : « Conseil en gestion de patrimoine ; prestations administratives pour entreprises et particuliers ; Exercice de tous mandats sociaux ; acquisition gestion de tous droits sociaux et autres actifs incorporels ».

L’art. 2 des statuts est mis à jour en conséquence.