Emmanuel David, Ademe : « Soutenir la transition écologique des collectivités »

Emmanuel David, pourquoi former les élus locaux en matière de transition écologique est particulièrement important ?

Car les collectivités locales, de par leurs compétences et les services qu’elles gèrent, sont responsables, peu ou prou, de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GAS) de leur territoire (émissions liées à leur patrimoine, leur parc de véhicules, l’organisation proposée aux usagers pour l’accès aux services publics, la manière dont l’urbanisme est défini, etc.). Des lois récentes leur donnent plus de compétences en matière de transition écologique. Les élus en sont conscients et beaucoup sont d’ailleurs très concernés par la question.

En quoi consiste le programme « Un mandat pour agir ». Comment celui-ci est-il né ?

En décembre 2019, nous avions proposé aux candidats aux municipales un guide « Demain mon territoire » pour les aider à concevoir des programmes tournés vers la transition écologique. Cela été un succès puisqu’il a été téléchargé près de 40.000 fois. À travers « Un mandat pour agir », nous avons décidé de poursuivre notre travail mais, cette fois-ci, vers les nouveaux élus. Nous avons dédié une rubrique de notre site à leur attention. Nous les informons notamment sur les chiffres clés et les compétences de leurs collectivités. Notre médiathèque en ligne a également été enrichie de guides d’exemples d’actions concrètes (énergie, transports, déchets, etc.).

Mais nous allons aussi à la rencontre des élus. Près de soixante établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sur les 154 que compte la région Occitanie, vont accueillir une session de formation. Les collectivités sont très diverses. Il y a des petites intercommunalités rurales et des grandes agglomérations comme Perpignan. Durant une demi-journée, le bureau de l’intercommunalité (en particulier président et vice-présidents), l’équipe de direction et des chargés de mission se penchent sur l’intérêt de mettre en œuvre un programme transversal d’actions de transition écologique et définissent des pistes d’actions sur quatre-cinq sujets présentés par l’Ademe.

Nous avons fait aussi un appel à manifestation d’intérêt pour aider à la mobilisation des nouveaux élus autour d’actions concrètes et immédiates de transition écologique. Treize collectivités sont venues vers nous avec des programmes concrets. Nous les accompagnons financièrement (visite de parc photovoltaïque, rémunération de conférenciers, etc.). Le budget des collectivités locales est limité. Nous voulons les soutenir dans leurs initiatives positives en faveur de la transition. Là aussi, les territoires concernés sont très différents, des petits EPCI à des villes importantes comme Albi. L’ensemble des actions réalisées dans le cadre de ces campagnes de mobilisations seront partagées avec tous les élus d’Occitanie intéressés.

Des actions spéciales sont-elles prévues à l’approche des élections régionales et départementales ?

Non, pas vraiment. Les Départements ont moins de compétences sur le sujet désormais. Les Régions, elles, sont déjà en pointe en matière de transition écologique. En Occitanie, nous soutenons les actions proposées par le réseau régional Territoires d’Occitanie pour la transition énergétique (TOTEn). Notre région agit beaucoup sur le sujet. Elle va lancer par exemple bientôt un mooc [1] à destination de entreprises et des associations pour qu’elles accélèrent leur transition écologique.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Emmanuel David, chargé de mission Énergie-Climat à l’Ademe Occtanie. Crédit : DR.