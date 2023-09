Pour son édition 2023, la Mêlée numérique fait place aux jeunes

Cette mêlée-là se jouera uniquement sur le terrain du numérique et de l’innovation. En pleine Coupe du monde de rugby, l’édition 2023 du festival La Mêlée Numérique s’annonce « exceptionnelle », selon son président Édouard Forzy : « La mobilisation est sans précédent, nous approcherons les 10.000 participants. Au total, il y aura plus de 150 sessions, animées par 500 intervenants », se réjouit-il.

Place aux jeunes. Pour la première fois cette année, la session d’ouverture leur sera entièrement consacrée, le vendredi 22 septembre. Deux-cents lycéens de l’agglomération ont été invités à découvrir les métiers du numérique et à développer leur esprit critique. « Nous leur avons préparé un véritable parcours sur la journée », explique Corentin Peyrot des Gachons, responsable du pôle talents de La Mêlée. « Ils rencontreront plusieurs entreprises, pendant environ une demi-heure à chaque fois, pour mieux comprendre la filière, ses métiers mais aussi ses enjeux », poursuit-il.

L’après-midi, les lycéens pourront assister au concours de pitch de leurs jeunes aînés, les étudiants-entrepreneurs, conviés eux aussi pour la première fois au festival. Enfin, différentes conférences tout au long de la journée aborderont des sujets connexes comme le cyberharcèlement ou encore la question juridique autour du lien entre les enfants et les médias sociaux.

Cybersécurité et IA, les deux incontournables

Le reste du programme, toujours très dense, se décline en quatre principaux volets : l’usage, l’humain, le territoire et le numérique responsable et durable. Et en toile de fond, des thématiques transverses comme la cybersécurité et l’intelligence artificielle, au cœur des perspectives et des inquiétudes, mais aussi la place des femmes dans un secteur toujours en mal de mixité. En plus d’investir le Quai des Savoirs, le festival s’étend cette année dans trois autres lieux toulousains : La Cité à Montaudran, l’immeuble du Conseil départemental au bord du Canal de Midi et le palais Niel, dans le quartier de Saint-Étienne.

Pour cette 23e édition, les partenaires ont répondu présents. La Mêlée peut toujours compter sur l’appui de la Métropole de Toulouse, du Département de la Haute-Garonne et de la Région Occitanie. Parmi les invités, Jean-Noël Barrot, ministre chargé de la Transition numérique, et Dominique Faure, ministre déléguée aux Collectivités territoriales devraient également intervenir pendant l’événement, dont le parrain n’est autre que le ministre de l’Économie et des finances, Bruno Le Maire.

Marie-Dominique Lacour

Photo : La Mêlée Numérique 2022. Crédits : La Mêlée.