En Occitanie, le train hybride veut transformer l’essai

Lancé en 2018 par la SNCF et le groupe Alstom, avec le soutien des Régions Occitanie, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire, le projet de train hybride semble sur la bonne voie. « Il s’agissait de remplacer la moitié de quatre moteurs thermiques par des batteries électriques lithium [1]. Cela permet de réduire l’énergie consommée [2] et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre », résume Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie.

Après un essai jugé réussi début avril sur les lignes Toulouse-Mazamet et Toulouse-Rodez, le démarrage d’un service commercial expérimental est programmé fin 2023 sur les mêmes lignes. Mais il faudra d’abord obtenir l’autorisation de l’établissement public de sécurité ferroviaire pour pouvoir accueillir ses premiers voyageurs. Les autres Régions partie prenantes espèrent de leurs côté expérimenter cette rame courant 2024. Le train hybride a été financé par la SNCF et Alstom, groupe spécialisé dans le secteur des transports, à hauteur de 3,8 millions d’euros chacun. Les Régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est ont investi chacune 3 millions d’euros. L’investissement de la Région Centre-Val-de-Loire s’élève à 250.000 euros.

Une autonomie comparable aux trains thermiques

« C’est une prouesse technique que nos équipes ont réalisée, car il s’agit de modifier tout le fonctionnement du système de traction du train. Un prototype a été réalisé dès 2019, les tous premiers tests ont eu lieu en 2020. Notre train hybride à une autonomie (1000 kilomètres) comparable à un train 100 % thermique. Quand il arrive en gare, il fonctionne uniquement sur batterie, il est donc en mode zéro émission et ne fait aucun bruit à son arrivée dans une zone urbaine ! », explique avec enthousiasme Kaïs Albouchi, directeurs Projets Régiolis Hybride et Hydrogène chez Alstom.

Jean-Luc Gibelin, vice-président aux Mobilités et aux infrastructures de transport de la Région Occitanie, rappelle les ambitions fortes de sa collectivité vis-à-vis de la décarbonation des transports régionaux. « Nous visons 40 % de réduction des émissions carbone sur les réseaux des trains régionaux. » Au niveau ferroviaire, d’autres expérimentations sont sur les rails. Un train 100 % électrique pour de petites distances [3] devrait être testé dès 2025 et un train roulant à l’hydrogène devrait voir le jour sur la ligne Montréjeau-Luchon en 2025-2026.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le train régional hybride qui, après une phase de test ce printemps, devrait être expérimenté avec des voyageurs à la fin de l’année. Crédit : M.H.