Énergie. Dans le sud-ouest, la Shem inquiète de perdre de ses concessions

« Une réorganisation du monde de l’hydroélectricité est en train de se dérouler, le paysage se redessine et la Shem n’est pas associée aux discussions en cours. » Cyrille Delprat, directeur général de la Shem, a récemment fait part de ses inquiétudes pour le futur. Selon le dirigeant, la Société hydro-électrique du Midi, troisième opérateur français avec 3 % du marché, serait le seul dont les contrats de concession des ouvrages appartenant à l’État pourraient être mis en concurrence.

Véritable serpent de mer, la réforme du secteur de l’hydroélectricité demandée par la Commission européenne fait l’objet, depuis plusieurs années, d’un bras de fer entre Bruxelles et Paris, qui refuse de s’y plier. La France, qui compte quelque 400 concessions, dont 80 % sont gérées par EDF, a été mise en demeure à deux reprises, en 2015 et 2019, d’ouvrir à la concurrence les concessions arrivées à échéance. Pour sortir de ce statu quo qui freine les investissements et déroger aux exigences européennes, l’État français négocie depuis plusieurs mois autour d’un système de « quasi-régie », qui permettrait d’octroyer sans mise en concurrence des concessions et des structures publiques dédiées.

Vers une quasi-régie pour EDF

« Dans le cadre du projet Hercule de réorganisation d’EDF, une nouvelle entité sous forme de quasi-régie, EDF Azur, intégrerait toutes les concessions d’EDF et les exclurait de la mise en concurrence. Si c’est exact, les discussions pourraient aboutir d’ici la fin de l’année pour une mise en œuvre en 2022. La France semble avoir trouvé une solution satisfaisante pour EDF. La Shem n’est pas concernée par cette réorganisation et serait le seul opérateur dont les concessions seraient mises en concurrence », explique Cyrille Delprat. La Compagnie nationale du Rhône, deuxième opérateur français, dont les principaux actionnaires sont Engie et la Caisse des dépôts, mènerait de son côté des discussions avec l’État pour y échapper.

Filiale à plus de 99 % d’Engie, la Shem gère actuellement cinquante-six usines et douze grands barrages répartis sur la chaîne des Pyrénées, les rivières du Lot et de la Dordogne. Ce parc, d’une puissance totale de 780 MW, génère une production annuelle moyenne de 1838 GWh, soit la consommation d’un million d’habitants.

Impact sur l’emploi

Trois des concessions de la Shem sont arrivées à échéance, celles des barrages d’Ossau (Pyrénées-Atlantiques), de la vallée du Louron (Hautes-Pyrénées) et des Bouillouses dans la vallée de la Têt (Pyrénées-Orientales). D’autres interviendront en 2030. « Ces trois concessions représentent 40 % de notre puissance installée. La perte d’une concession risquerait d’avoir un impact fort sur l’emploi, sur notre pérennité et sur les territoires dont nous sommes un rouage essentiel », souligne Vincent Pétillon, directeur général adjoint de la Shem. « Des discussions sont en cours qui concernent aussi notre avenir. Nous voulons y être associés et faire part de nos propositions. »

Johanna Decorse

Sur la photo : Le barrage des Bouillouses, dans les Pyrénées-Orientales, est géré par la Shem comme onze autres ouvrages du Sud-Ouest. Crédits : Shem.