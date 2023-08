F.D.G. COM

Société par actions simplifiée au capital de 34 500 euros

Siège social : 11, Chemin de l’Armée, 31240 L’UNION

412 191 991 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une décision unanime en date du 1er août 2023,

il résulte que la société ALL & CO, Société par actions simplifiée au capital

de 1 000 euros, dont le siège social est 11, Chemin de l’Armée 31240 L’UNION, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro

798 982 831 RCS TOULOUSE, a été nommée en qualité de Présidente en remplacement de Madame Brigitte MACIA, née BLEULER, démissionnaire.

POUR AVIS

La Présidente