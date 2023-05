FDZ - LA PLUME

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à TOULOUSE du 25/05/2023, enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement Toulouse le 26/05/2023 Dossier 2023 00014500 référence : 3104P61 2023 A 02092, la société FDZ, S.A.S à associé unique au capital de 1.000 € dont le siège social est 5 Esplanade Compans Caffarelli, Bâtiment A, CS 57130, 31071 TOULOUSE Cedex 7, immatriculée au R.C.S de TOULOUSE sous le n° 824 563 761, représentée par son Président ;

A CEDE A : La société LA PLUME, S.A.S au capital de 2.000 € dont le siège social est Domaine de la Plume, 09100 VILLENEUVE-DU-PEREAGE, immatriculée au R.C.S de FOIX sous le n° 832 964 712, représentée par son Président,

Désignation du fonds : Le fonds de commerce de vente sur marchés de produits alimentaires Bio et non-Bio, livraison en tous lieux de produits alimentaires Bio et non-bio ; Fabrication et transformation de produits alimentaires Bio et non-bio sis 5 Esplanade Compans Caffarelli, Bâtiment A, CS 57130, 31071 TOULOUSE Cedex 7, en ce compris la branche d’activité de vente sur marché de produits alimentaires, étant précisé que ce fonds de commerce est ambulant, connu sous l’enseigne et le nom commercial « BIOBOX » et pour lequel il est immatriculé au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro 824 563 761 et à l’INSEE sous le numéro

SIRET 824 563 761 00025.

Le Cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du 25/05/2023.

L’entrée en jouissance a été fixée au 25/05/2023.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €), s’appliquant :

– aux éléments incorporels pour 15.000 €,

– aux éléments corporels pour 10.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, au cabinet de Maître Blandine ANGLADE, Avocat au Barreau de TOULOUSE, domiciliée 27 Rue Théodore OZENNE, 31000 TOULOUSE où domicile a été élu à cet effet.