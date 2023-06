Par acte SSP du 25/05/2023, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : FERLAT

– Objet social : en France et à l’étranger, de manière directe ou indirecte, la prise de participation, la détention et la gestion de tout titres notamment (actions, parts sociales et valeurs mobilières), dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres, notamment par voie de création de sociétés, ou groupements nouveaux, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, ou d’obligations convertibles ou non, de fusion, d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de dation en location ou de location-gérance de tous les biens et autres droits

– Siège social : 7, rue Paul Painlevé, 31300 Toulouse.

– Capital : 1.000 €

– Durée : 99 ans

– Président : Monsieur Philippe LATTES, demeurant au 7, rue Paul Painlevé, 31300 Toulouse

Admission aux assemblées et droits de vote : Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d’un nombre de droit de vote égal à celui des actions qu’il possède

Immatriculation au RCS de Paris