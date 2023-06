Par acte SSP du 26/04/2023, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : FINANCIERE DE MANGALO

– Objet social : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous droits et biens immobiliers, la détention, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la gestion et la location par tous moyens directs ou indirects de tous droits et biens immobiliers

– Siège social : 10B Chemin de Roche 31140 PECHBONNIEU

– Capital : 80000 €

– Durée : 99 ans

– Gérance : M. BERNARD Thierry, demeurant 10B Chemin de Roche 31140 PECHBONNIEU, Mme COSTA DOS SANTOS Maria das Merces, demeurant 10B Chemin de Roche 31140 PECHBONNIEU

– Immatriculation au RCS de Toulouse