Par acte SSP du 30/08/2023, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : FONCIERE DE LA PORTE DES PYRENEES

– Objet social : Acquisition, détention, gestion et vente de tous bien et/ou droits immobiliers ; Administration et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle est ou pourrait devenir propriétaire ultérieurement ; Activité de marchand de biens ; Activité de promotion immobilière

– Siège social : 3, allée de Fraixinet Centre Commercial Roques 31120 Roques.

– Capital : 1500 €

– Durée : 99 ans

– Président : M. PAYRAUDEAU Pascal, demeurant 87, chemin du Commandant

Joël Le Goff 31100 Toulouse

– Admission aux assemblées et droits de votes : Une action donne droit à une voix

– Clause d’agrément : Cessions d’actions consenties par l’associé unique sont libres ; cessions soumises à agrément dans tous les autres cas

Immatriculation au RCS de Toulouse