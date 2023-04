FORTBELIM

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 Euros

Siège social : 18 B, Avenue du Lac

31220 CAZERES

RCS TOULOUSE : 905 332 102

Aux termes d’une décision en date du 31 décembre 2022, l’associé unique a décidé

la dissolution anticipée de la Société à compter du 31 décembre 2022 et sa mise

en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur Christophe MEYZEN, demeurant 18 B, Avenue du Lac - 31220 CAZERES, associé unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 18 B, Avenue du Lac - 31220 CAZERES.

C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes

et documents concernant la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal

de commerce de Toulouse, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur