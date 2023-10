Face au réchauffement climatique, l’Agence Adour-Garonne s’assure de nouvelles ressources

Au comité de bassin Adour-Garonne, on prend l’accélération du réchauffement climatique au sérieux. « Ce qu’on nous prédisait à échelle 2050 sur le réchauffement climatique est en train d’arriver maintenant. Nous le voyons notamment avec les étés caniculaires et secs que nous avons vécus depuis deux ans », rappelle Sébastien Vincini, président de la commission planification finance et évaluation de l’organisation, également président du CD31. « Il va falloir changer le paradigme qu’on connaît depuis 50 ans. Or, la politique de l’eau est la base de la planification écologique », estime Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui présidait le comité de bassin.

Aux grands maux, les grands moyens. L’Agence de l’eau Adour-Garonne annonce la mise en place d’une nouvelle politique fiscale qui devrait lui permettre d’augmenter ses moyens d’intervention afin d’atténuer ou de s’adapter aux conséquences du réchauffement. Par ce biais, son budget pourrait atteindre les 60 millions d’euros d’ici 2024 et les 100 millions d’euros d’ici 2027 [1]. Pour permettre d’atteindre ces chiffres, l’État à tout d’abord rehaussé fortement le plafond des montants que peuvent recevoir les agences de l’eau. Auparavant, ils arrivaient souvent au plafond limite et les trop-perçus étaient reversés au budget général de l’État.

Une augmentation de la fiscalité plus forte pour les entreprises et les agriculteurs

La fiscalité sur la consommation d’eau va augmenter pour tout le monde. Ainsi, pour les particuliers, les factures d’eau devraient augmenter en moyenne de 2,50 euros. Aude Witten, la directrice adjointe de l’Agence Adour-Garonne tient à faire savoir « que cette augmentation de la fiscalité sera un peu plus forte pour les entreprises et les agriculteurs que pour les particuliers ». Pour le maïs irrigué, l’augmentation de la facture d’eau devrait être de 7 euros par hectares, par exemple. De nouvelles ressources fiscales devraient naître, telle une taxe sur les plus-values faites sur les ventes de terrains en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

D’ici 2027, l’Agence de l’eau Adour-Garonne espère en outre faire des économies sur la ressource en eau du territoire à hauteur de 10 %. Comme exemple de projet visant à atteindre cet objectif, Sébastien Vincini cite la création d’un nouveau réservoir à la source de L’Hospitalet-près-l’Andorre, en Ariège. Ce projet devrait coûter 60 millions d’euros.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Image d’illustration de la Garonne confrontée de plus en plus à la sécheresse et au manque de précipitations. Crédit photo : Loïc Bel - CD31.