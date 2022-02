Fin de location gérance

Par ASSP en date du 28/12/2020 à TOULOUSE (31), la location gérance conclu en date du 20 juin 2020 entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (venant aux droits de la société CASINO RESTAURATION), SAS au capital de 106 801 329 euros, siège social SAINT ETIENNE (42) - 1 cours Antoine Guichard, RCS 428 268 023 SAINT ETIENNE et la société ANDRIEUX SAS au capital de 10 000 euros, siege social : SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31) - 5 allées des Champs Pinsons concernant le fonds de commerce de restauration sis et exploité à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31) - 5 allées des Champs Pinsons pour une période de 6 mois à compter du 01/07/2020 a été renouvelé pour une nouvelle période à compter du 01/01/2021 et pour se terminer le 31/01/2021.

En conséquence le contrat de location gérance a pris fin le 31/01/2021