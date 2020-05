JobsTIC est le forum du recrutement et de la formation du secteur des technologies numériques, organisé par La Mêlée et sa commission Digiworks. Pour la première fois, JobsTIC se déroulera entièrement en ligne le 25 juin 2020 à partir de 09h00, proposant des tables rondes, des témoignages et un « Speed Recruit ».

L’événement s’adresse aux demandeurs d’emplois, étudiants, recruteurs, entrepreneurs, commerçants, DRH, écoles, formateurs de la formation du secteur des technologies numériques.

Le 25 juin à partir de 9h. Informations et inscriptions sur le site dédié