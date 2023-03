Frédéric Malfilatre : « Lors d’une situation économique tendue, la prévoyance santé est un vrai enjeu »

Frédéric Malfilatre, où en est actuellement Harmonie Mutuelle en Occitanie ?

Nous sommes quatre-cents collaborateurs sur l’ensemble de la région Occitanie. Nos adhérents sont représentés par deux-cent-cinquante d’entre eux, choisis par le biais d’une élection. C’est une des composantes essentielle de notre modèle mutualiste. Nous avons trois centres d’appel à Toulouse, Albi et à Tarbes. Nous accompagnons 9000 entreprises de tous secteurs d’activités (aéronautique, industrie agroalimentaire, économie sociale et solidaire, recherche, énergies renouvelables, etc.) et protégeons 380.000 personnes [1].

Sur quels chantiers avez-vous travaillé ces dernières années ?

En 2022, nous avons poursuivi la mise en place du 100 % Santé, loi mise en place en 2019 qui assure le remboursement des principaux soins optiques, dentaires et audio. Le taux d’équipement en appareils audio a augmenté par exemple de 60 % en 2022 en Occitanie comme dans le reste de la France. Ce qu’il faut savoir, c’est que le 100 % Santé est pris en charge à 77 % non par la sécurité sociale, mais pas les mutuelles. C’est un effort relativement important pour nous.

Nous avons aussi travaillé sur le chantier de la prévoyance. Si votre employeur souscrit un contrat prévoyance, en cas d’arrêt maladie, votre rémunération peut être maintenue ; en cas d’invalidité, vous pouvez avoir une indemnité. S’il n’y a pas ce contrat, vous ne recevez que la moitié de votre rémunération lors d’un arrêt maladie par exemple. Lors d’une situation économique tendue comme actuellement, la prévoyance est un vrai enjeu. En France, nous avons évalué à 15 milliards d’euros le montant des prestations qui auraient pu être versées à des salariés et qui ne l’ont pas été. Nous réfléchissons sur la meilleure manière d’encourager les entreprises à prendre des contrats de prévoyance.

Vous avez aussi visiblement accéléré sur votre stratégie climat ?

En 2021, nous sommes devenus une entreprise à mission. Nous voulons agir sur les facteurs sociétaux, environnementaux et économiques qui influent sur la santé des individus.

Si nous voulons maintenir, en 2030, la hausse des température à 1,5 °C, Il faut diminuer collectivement de moitié nos émissions de CO2. Nous nous sommes engagés l’an passé à réduire nos émissions de 48 % à l’horizon 2030 et nous avons réalisé notre bilan carbone. Nous avons une émission CO2 de 60 kilogrammes par an et par adhérent. 38 % de nos émissions sont dus à nos investissements financiers et 50 % à l’impact de remboursements des soins (lunettes, appareils auditifs, etc.). Pour y remédier, il faut encourager notamment le choix de produits fabriqués en France et recyclables. Enfin, 10 % de notre consommation sont dus à notre propre impact direct (chauffage, déchets, déplacements professionnels, etc.). Nous sommes en train de choisir une organisation extérieure chargée de vérifier le respect de nos engagements.

Pour encourager nos salariés à participer à l’effort, la baisse des émissions sera l’une des conditions qui déclenchera leur intéressement à nos résultats. On veut aussi embarquer nos entreprises clientes dans la transition. Si elle signent un partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pour réduire leurs émissions, on diminuera leur cotisation santé. La pollution, le réchauffement climatique sont des déterminants de santé majeurs.

Comment voyez-vous évoluer votre profession de mutualiste ?

Nous avons deux grandes typologie de clientèles. D’un côté, nos clients particuliers qui sont des retraités ou des gens des gens qui n’ont pas de travail car, avec la loi de la généralisation santé, les salariés sont affiliés à la mutuelle de leur entreprise. Les particuliers nous contactent de plus en plus par mail. Nous avons vingt-quatre agences physiques en Occitanie mais elles sont de moins en moins visitées. Il va falloir repenser ce modèle. On souhaite globalement garder ces agences, ancrées pour beaucoup dans les territoires (à Gaillac, Lavaur ou Graulhet par exemple) mais il va falloir y faire des économies, car il nous faut respecter nos équilibres budgétaires.

De l’autre, nous avons nos clients entreprises. Nous avons des chargés d’affaires qui vont présenter nos contrats (santé, prévoyance, épargne retraite) aux chefs d’entreprises. Nous traversons un moment complexe où l’inflation est forte, où le pouvoir d’achat est un sujet prédominant. Le fait de proposer de la prévoyance ou de l’épargne retraite devient un véritable levier de recrutement. Et et cela risque d’être encore plus vrai demain.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Frédéric Malfilatre, directeur de Région Occitanie à Harmonie Mutuelle. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.