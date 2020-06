Le magazine Le Point ré-organise à Toulouse cette année son événement Futurapolis, les 12, 13 et 14 novembre à Toulouse, au Quai des Savoirs. Après huit éditions dédiées à l’innovation et aux nouvelles technologies, Futurapolis devient Futurapolis Planète, un rendez-vous « qui se penchera sur l’avenir de l’homme et ses interactions avec notre écosystème planétaire » et tentera de répondre à la question suivante : « L’humain peut-il jouir sans entraves d’une planète aux ressources limitées ? »

Des chefs et chefs d’entreprise, scientifiques, sociologues et intellectuels seront invités pour échanger autour de cette thématique : le nucléaire, l’usage du vélo et de l’avion, l’économie durable et bien d’autres sujets encore.

Futurapolis Planète, du 12 au 14 novembre au Quai des Savoirs. Informations : https://www.lepoint.fr/futurapolis/