G’NETT PROPRETE

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 20.000 euros

Siège social : 9 Rue de la poste 82370 NOHIC

R.C.S de Montauban 802 040 873

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er Avril 2023,

l’associé unique a décidé de :

Transférer le siège social au 59 F Chemin de la plaine

31790 SAINT JORY et modifier l’article 4 des statuts,

Modifier la dénomination sociale qui devient

AVESQ PROPRETE ET SERVICE et modifier l’article 3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Toulouse et Montauban.

Pour avis