GABESA

Société civile immobilière

au capital de 400 euros

Siège social : 16 Boulevard du 22 Septembre

82100 CASTELSARRASIN

814 552 196 RCS MONTAUBAN

Aux termes d’une délibération en date du 28/08/2023, l’AGE a décidé de transférer le siège social du 16 Boulevard du 22 Septembre, 82100 CASTELSARRASIN au 5 avenue Pierre-Georges Latécoère 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE à compter rétroactivement du 01/08/2023, et de modifier en conséquence l’article « SIÈGE » des statuts. En conséquence, la Société qui est immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 814 552 196 RCS MONTAUBAN fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au RCS de TOULOUSE.

La Société, constituée pour 99 années à compter du 09/11/2015, a pour objet social l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question et un capital de 400 euros composé uniquement d’apports en numéraire.

Pour avis-La Gérance