Par acte SSP du 28/08/2023, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GMO Conseil et Patrimoine

Objet social : Le conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiaire en assurance, transaction sur immeubles et fonds de commerces, courtage et intermédiaire en opération de banque et services de paiement.

Siège social : 2100 route de Lavaur 31380 Montastruc-la-Conseillère.

Capital : 1000 €

Durée : 99 ans

Président : M. MEITES Frédéric, demeurant 2100 route de Lavaur 31380 Montastruc-la-Conseillère

Immatriculation au RCS de Toulouse