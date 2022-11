GROUPE EHD FRANCE

Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros

Siège social : 9,11 Avenue de Toulouse

Centre commercial Loubet, Bâtiment n° 29

31240 L’UNION

834 703 860 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une décision en date du 03 novembre 2022, l’associée unique a décidé d’étendre l’objet social aux activités de vente, installation et entretien de pompes à chaleur, aérothermie, toutes prestations liées aux énergies renouvelables, vente, installation et entretien d’appareils de chauffage au bois et de poêles, vente et pose de panneaux photovoltaïques et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts.

