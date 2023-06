Avis de constitution

Suivant acte reçu par Me POITEVIN, Notaire associé de la SAS « LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE ROUTE D’ESPAGNE » 78 route d’Espagne 31000 TOULOUSE le 12/06/23, a été constituée une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’activité de société holding, la prise de participations dans toutes sociétés, l’animation desdites sociétés et la fourniture de prestations de services.

Dénomination sociale : GROUPE FA.

Siège social : BIZANOS (64320) 2 bis rue de Verdun.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.

Capital Social : 10.000 €.

Cessions de parts : libres entre associés ; soumises à agrément dans les autres cas. Gérantes : Mme Alexandra MARTIN MARTINEZ, demeurant à NARCASTET (64510) 14 rue du PIC DU MIDI, et Mme Floriane PEREZ épouse COUET LANNES, demeurant à IDRON (64320) 8 Bis rue de la butte.

Immatriculation au RCS de PAU.

Pour Avis.