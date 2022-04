Geosys affûte ses images satellites au service de l’agriculture durable

Trente ans en arrière. Deux ingénieurs visionnaires issus de l’École supérieure d’agriculture de Purpan sont parmi les premiers à imaginer le potentiel de l’imagerie satellite au service du monde agricole : Geosys est née. Sa technologie, destinée aux coopératives, fournisseurs de services et assureurs agricoles, analyse la santé du végétal depuis l’intérieur d’une parcelle de culture jusqu’à l’échelle d’un continent. Dans l’agriculture de précision, elle se couple avec les données météorologiques pour permettre à l’utilisateur de savoir quelle quantité « d’intrant » (engrais, semences, etc.) doit être apportée, et à quel endroit.

Devenue récemment EarthDailyAgro après sa reprise par le fonds américain Antarctica Capital, l’entreprise conserve ses forces techniques à Balma, qui abrite le centre de recherche et développement et le service informatique : principalement des ingénieurs agronomes, data scientists et développeurs, « soit environ soixante personnes, et bientôt une vingtaine de plus, car nous recrutons », précise Cécile Tartarin, directrice de la R&D et directrice générale adjointe du site.

Nouvelle plateforme et nouvelle constellation

En effet, les équipes développent une nouvelle plateforme, qui conserve le nom historique de Geosys pour le faire vivre au travers d’une gamme de services, allant de l’accès à la donnée brute jusqu’à des indicateurs à forte valeur ajoutée. La directrice se réjouit : « Nos clients pourront désormais intégrer nos informations à leurs systèmes et implémenter leurs algorithmes au plus près de nos données. »

Une autre révolution arrive en 2023. Avec sa propre constellation baptisée EarthDaily, l’entreprise bénéficiera « d’une vue quotidienne sur toutes les terres émergées du globe à cinq mètres de résolution ». À ce jour, la majorité des images proviennent des dispositifs publics (l’Européen Copernicus et l’Américain Landsat) pour une précision de 10 à 30 mètres. Les neuf satellites, opérés entre autres par Loft Orbital, start-up americano-toulousaine, « seront plus rapides, plus précis et pourront observer plus de choses », s’enthousiasme Cécile Tartarin. Dits « multispectraux », les engins spatiaux capteront jusqu’aux infrarouges thermiques qui permettent de suivre la température de surface. « Plus une plante est en stress hydrique, plus elle émet de la chaleur : ainsi, l’analyse des anomalies de température offre de nombreuses applications pour la gestion de l’eau, mais aussi des sols, par exemple pour y étudier le stockage du carbone. »

La technologie au service des enjeux agricoles, même en Ukraine

EarthDailyAgro dispose de bureaux commerciaux aux États-Unis, au Brésil et en Suisse mais est présent partout sur le globe. Notamment en Ukraine, avec un salarié dont la situation préoccupe la directrice : « C’est un ressortissant local, il n’a pas pu quitter le pays. Je prends de ses nouvelles au quotidien. » Pour apporter son soutien, l’entreprise s’est rapprochée d’une société ukrainienne à qui elle offre ses compétences : « Là-bas, les agriculteurs restent mobilisés pour assurer comme ils le peuvent la production, mais manquent de semences, d’engrais… tout ce qui est nécessaire aux cultures. Nos images leur permettent d’utiliser au mieux les ressources disponibles. » En plus des risques à l’échelle locale, le conflit menace la sécurité alimentaire mondiale. Mis gratuitement à disposition de « toutes les institutions qui le souhaitent », les rapports de suivi des cultures mondiales développés par Geosys permettent de visualiser en instantané les zones critiques et d’anticiper les potentielles pénuries.

Le développement durable est un autre grand sujet adressé au travers de deux aspects : les « crédits carbone », qui financent la transition écologique des agriculteurs, et les primes liées à la mise en place des filières industrielles « bas carbone ». L’imagerie satellite peut détecter ou vérifier la mise en œuvre de pratiques durables telles que les « couverts intermédiaires » entre deux cultures, ou encore le « non-labour ». EarthDailyAgro est principalement sollicitée par les acteurs privés comme les places de marché carbone ou d’autres financeurs, au Brésil par exemple, qui veulent s’assurer que les agriculteurs respectent bien les cahiers des charges environnementaux (déforestation, respect des lois en vigueur, etc.). « Il y a une intention forte, mais ce marché est encore en phase de construction », conclut Cécile Tartarin.

Marie-Dominique Lacour

Sur les photos :

En haut : EarthDaily Analytics lance une nouvelle initiative et propose ses images satellites gratuitement afin de surveiller activement la progression des cultures en Ukraine et dans le monde.

En bas : Cécile Tartarin, directrice R&D de Geosys - EarthDailyAgro. Crédits : Marie-Dominique Lacour - DR.