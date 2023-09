Green IT Day. L’événement occitan sur le numérique responsable s’installe dans le temps

« Et si nous accélérions le ralentissement ? » La thématique du prochain Green IT Day peut apparaitre comme un oxymore ou une réflexion métaphysique. « À travers cette expression "accélérer le ralentissement", on veut montrer que si l’on ne doit pas passer à côté du numérique, il faut quand même prendre le temps de réfléchir à sa place dans la société. Voir comment allier au mieux transition numérique et écologique, et limiter les impacts sur environnement de l’innovation. Dans un monde où tout va plus vite, il ne faut pas renoncer à faire les choses de la meilleure façon possible », analyse Fanny Colavitti, chef de projets Événements et numérique responsable au sein de Digital 113.

Le cluster des entreprises numériques d’Occitanie organise cette année la neuvième édition de son événement majeur « gratuit et ouvert à tous » pour rendre le secteur plus responsable écologiquement. Il se déroulera le jeudi 5 octobre à la Cité de l’économie et des métiers de demain de Montpellier et le vendredi 6 octobre à la Cité de Toulouse. Au programme des deux matinées qui sont pour la première fois aussi complètes dans la Ville rose que dans la capitale héraultaise [1], de nombreuses conférences. Notons par exemple la présence du docteur en sciences économique Diego Landivar, de la spécialiste en biomimétisme [2] Chrystelle Roger ou encore de l’ingénieur chercheur chez EDF Matthieu Tusseau.

Du débat et un événement hybride

Le débat autour de la thématique « Pour réussir la convergence des transitions numériques et environnementales, faut-il accélérer ou ralentir ? » sera l’un des moments phare de ce Green IT Day. Hugues Ferreboeuf, membre du Shift Project, laboratoire d’idées qui s’est donné pour objectif l’atténuation du changement climatique, Laurent Carrié, du groupe industriel français de produits cosmétiques l’Oréal, et le chercheur en numérique responsable Vincent Courboulay présenteront leur point de vue. Les après-midis seront consacrées à des ateliers [3] en plus petits groupes.

L’an passé le Green IT Day avait attiré une centaine de personnes en présentiel à Montpellier. 370 personnes avaient participé aux ateliers des après-midis [4] tandis qu’ils étaient 1400 personnes à avoir revisionné en vidéo les conférences matinales sur Youtube. Cette année, les organisateurs espèrent accueillir 150 personnes en présentiel à Montpellier et 100 à Toulouse, ainsi que de nombreuses personnes issues d’autres régions en visio. « Nous avons 25 % de personnes qui suivent nos événements qui ne sont pas occitans », rappelle la chef de projets Événements et numérique responsable.

Matthias Hardoy

Sur la photo : l’édition 2022 du Green IT Day a mobilisé 370 personnes sur la journée à Montpellier. Crédits : Digital 113.