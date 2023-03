Aux termes d’une AGE du 1er septembre 2022,

les actionnaires de la société HECTOR LE COLLECTOR,

SAS au capital de 2.000 €

Siège Social : 13, rue Labat de Savignac 31500 TOULOUSE

884 157 660 RCS TOULOUSE

ont décidé d’étendre l’objet social à : « la recherche d’une utilité sociale, une volonté de contribuer au développement durable et de lutter contre l’incinération des biodéchets, apportant ainsi des solutions efficaces et pouvant être gratuites, en particulier aux personnes en situation de fragilité économique. Cet objectif se réalise notamment au travers de la maîtrise du propre impact de la société, de création d’emplois locaux non délocalisables et d’activités de sensibilisation et d’éducation au plus grand nombre sur les aspects de l’importance du tri des déchet, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et de la transition énergétique. » et modifié corrélativement l’article 3 des statuts. Ils ont également harmonisé en conséquence les articles 9, 16, 20, 26, 28 et 30 des statuts.

Mention au RCS TOULOUSE