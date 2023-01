DENOMINATION : HOFFMANN

FORME : Société civile immobilière

SIEGE SOCIAL : 6 rue Beaumarchais 31850 BEAUPUY

OBJET : propriété, gestion, administration et exploitation, par location ou autrement, de tous immeubles et de tous biens et droits immobiliers.

DUREE : 99 ans

CAPITAL : 1000 euros

GERANCE : Mme Mandie FALGUIERES, épouse HOFFMANN,

demeurant 6 rue Beaumarchais 31850 BEAUPUY.

IMMATRICULATION : RCS de Toulouse.