HOLDING HEMAIN

Société de Participations Financières de Profession Libérale

de pharmaciens d’officine

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 085 400 €

Siège social : 4 route de Toulouse - 31190 AUTERIVE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 mai 2023 à AUTERIVE (31), il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société de Participations Financières de Profession Libérale sous la forme de Société à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : HOLDING HEMAIN

Siège social : 4 route de Toulouse - 31190 AUTERIVE

Objet social : La participation directe ou indirecte dans toutes Société d’Exercice Libéral de pharmaciens d’officine, notamment par voie de création de société nouvelle, d’apport, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux ; la gestion de ces participations.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés

Capital social : 1 085 400 €

Gérance : Monsieur Frédéric HEMAIN et Madame Marie Dominique ORY épouse HEMAIN, demeurant ensemble 10 rue François-Albert - 31190 AUTERIVE, assurent la gérance.

Immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.

