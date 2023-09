HOLDING MICHEL ROUX

Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 581 580 €

Siège social : 43 chemin de Bel Air

31220 CAZERES SUR GARONNE

SIREN 480 124 387 RCS TOULOUSE

MODIFICATIONS DE L’OBJET SOCIAL ET DE LA DENOMINATION SOCIALE

Suivant délibération de l’assemblée générale du 11/09/2023, les associés ont

décidé :

1° - de préciser l’objet social de la société, afin de mieux faire ressortir le caractère

animateur de Groupe de la société résultant, au sens des statuts actuels, de la

gestion et de la mise en valeur des participations, et dont la rédaction nouvelle des

statuts est la suivante :

Article 2 des statuts :

La société a pour objet

– la prise de participation dans toutes sociétés et entreprises quelconques, la gestion

et la mise en valeur, via l’animation de ces dernières, de ses actifs présents ou futurs

en tous pays via ainsi que l’acquisition, la prise à bail ou en concession, l’exploitation

de toutes entreprises financières, industrielles, commerciales, minières, mobilières

ou immobilières et l’étude de tous projets s’y rapportant,

… Le reste de l’article demeure sans changement

2° - de remplacer la dénomination sociale actuelle HOLDING MICHEL ROUX, par

HOLDING MAGASINS ROUX, et de conserver son abréviation H.M.R. et de modifier

corrélativement les statuts.

