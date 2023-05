HOLDING PATRICIA MASSAT

Société de Participations Financières de Profession Libérale de pharmaciens d’officine

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 625 900 €

Siège social : 88 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE

902 031 889 RCS TOULOUSE

Le 5 mai 2023, l’associée unique a décidé :

– de remplacer à compter de ce jour la dénomination sociale "HOLDING PATRICIA MASSAT Société de Participations Financières de Profession Libérale de Pharmaciens d’officine” par " HOLDING PATRICIA MASSAT " et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts.

– de changer intégralement l’objet social aux activités de prise de participation et de gestion financière et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts,

– de transformer la Société en Société Civile à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.

Madame Patricia MASSAT, gérante, conserve sa fonction du fait de la transformation de la Société.

Modification sera faite au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE.

