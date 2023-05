HOLDING PM BARDOU

Société civile

au capital de 1 200 euros

Siège social : 44 avenue Paul Langevin - 31400 TOULOUSE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à TOULOUSE du 03/05/2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile

Dénomination sociale : HOLDING PM BARDOU

Siège social : 44 avenue Paul Langevin, 31400 TOULOUSE

Objet social : La prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute société soit nouvelle, soit déjà existante, de nationalité française ou étrangère.

La gestion financière de tous les produits et revenus de ses participations notamment tous placements financiers ou toutes nouvelles prises de participations dans toute autre société et la réalisation de tout service pour le compte des participations.

L’achat ou la vente de ces participations.

L’achat et le portage de parts, la gestion d’un portefeuille de droits sociaux.

La gestion financière.

L’assistance et la fourniture de prestations de services administratifs, comptables, informatiques, financiers, commerciaux et techniques aux sociétés filiales ou non.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au RCS

Capital social : 1 200 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire

Gérance : M. Pierre-Maurice BARDOU et Mme Huguette CAZALS épouse BARDOU demeurant ensemble 44 avenue Paul Langevin - 31400 TOULOUSE

Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans tous les cas ; agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS de TOULOUSE.

Pour avis

La Gérance