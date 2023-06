HOSPITALIS SERVICES

Dénomination : HOSPITALIS SERVICES

Forme : SAS.

Capital social : 1.000 euros.

Siège social : 8, boulevard Bonrepos

31000 TOULOUSE

815 345 178 RCS de Toulouse.

Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 8 juin 2023, il a été décidé d’étendre l’objet social, à compter de la même date, aux activités suivantes : La participation de la société dans toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, et ce par tous moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; L’animation, le management et la conduite de la politique du groupe ; La fourniture de moyens et de prestations de services administratifs, juridiques, comptables et financiers au profit des sociétés filiales ; La gestion et l’administration de la trésorerie des sociétés filiales.

L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.

Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 8 juin 2023, il a été décidé de transférer le siège social situé sis 8, boulevard Bonrepos 31000 TOULOUSE au 13, Rue Robert Borios 31000 TOULOUSE, et ce à compter du 8 juin 2023, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

Mention sera portée au RCS de TOULOUSE.