HYDREX PHOTOVOLTAIQUE

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 26 septembre 2023 à TOULOUSE.

Dénomination : HYDREX PHOTOVOTAIQUE

Forme : Société à responsabilité limitée

Objet : La commercialisation de solutions photovoltaïques, thermiques, ou tout autre forme de production et d’utilisation d’énergies renouvelables ; L’étude, le conseil, l’installation, la maintenance et l’entretien d’installation utilisant des énergies renouvelables et notamment de l’énergie solaire photovoltaïque. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou d’établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Durée de la société : 99 années

Capital social fixe : 20.000 euros divisé en 20.000 parts sociales.

Les cessions ou transmissions de parts sociales, même entre associés ou entre groupe d’associés, ne sont réalisées qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la moitié des parts sociales.

Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote : Dans les conditions statutaires et légales.

Siège social : 27, avenue de Larrieu 31100 TOULOUSE.

Gérant : Monsieur Guilhem FRIC, né le 6 mai 1990 à PAU (64), demeurant au 3, lotissement Gauté 65800 AUREILHAN, disposant de la pleine capacité civile, de nationalité française ressortissant de France, État membre de l’Union européenne.

La société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE.

Pour avis,