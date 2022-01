Hello Banana, le bar à cadeaux toulousain

Il nous est tous déjà arrivé de vouloir faire un cadeau sans savoir quoi offrir, par manque de temps ou d’imagination. Avec son concept lancé en avril dernier (et après un premier test à Noël 2020), Hello Banana vous permet de piocher dans un catalogue d’articles présélectionnés et de composer une box en fonction de votre budget. Du Clin d’œil, qui contient deux petites attentions (9,90 euros) à la Maxi Surprise (32 euros), avec un gros cadeau et deux petites surprises. « L’idée est de conceptualiser avec l’envie de faire plaisir pour changer des fleurs ou des chocolats, qui ne sont pas toujours adaptés et représentent souvent un budget conséquent », précise Lucile, l’une des deux cofondatrices de la jeune société toulousaine.

Avec Marie, qui a créé en 2014 l’agence spécialisée dans les réseaux sociaux So Happy Web, elles ont eu l’idée de cette activité lors du premier confinement. Ancienne spécialiste des logiciels pour la grande distribution, Lucile a même démissionné pour gérer toute la partie technique de Hello Banana, tout en travaillant également pour l’agence de son ami. Aujourd’hui, plus de quatre-vingts produits sont disponibles sur divers créneaux. « Cela va des gourmandises, avec des chocolats ou des insectes apéritifs de Micronutris par exemple, en passant par des produits de cocooning, des choses pour les enfants ou les bébés et des objets maisons ou déco. » Marie et Lucile s’occupent ensuite d’emballer et d’envoyer les colis.

Déjà 1000 pochettes vendues

Pour sélectionner ces produits, Hello Banana mise sur la couleur et le côté fun, mais ne transige pas avec la qualité. « 95 % sont made in France », indique Lucile. « Nous avons déjà contacté des producteurs que nous aimions, comme la coopérative ariégeoise Rose et Cacao ou les Thés de Caroline, à Gimont (Gers). Il y a également eu un travail de veille sur internet et les réseaux sociaux. La plateforme Ankorstore est également une bonne source d’idées. » Et tous les produits sont testés avant d’être proposés sur le site.

La période des fêtes de fin d’année a été porteuse pour Hello Banana. « Nous avons enregistré trois fois plus de volume que d’habitude au mois de décembre », assure ainsi Lucile. « La millième pochette sera vendue dans les jours qui viennent », ajoute Marie. Parmi les clients, une collectivité qui a souhaité renouveler ses colis pour les séniors, un professionnel qui veut faire un geste envers ses clients ou un caviste pour ses vœux de nouvelle année. Le chiffre d’affaires se répartit aujourd’hui à 50/50 entre les particuliers et le BtoB. L’ambition des deux jeunes femmes est de professionnaliser l’offre BtoB pour accroître les volumes et passer à un ratio de 70/30 ou 80/20. « Le BtoC reste important pour avoir des retour clients et pour tester des choses », pointe tout de même Marie.

Et les idées ne manquent pas pour ce duo énergique, accompagné par le réseau Les Premières Occitanie. La salon Made in France a été source d’inspiration pour repérer de nouveaux produits à proposer et Hello Banana voudrait aussi développer des offres en fonction des occasions : naissance, pour lui/elle, booster de moral... Et, en spécialiste du secteur, Marie veut étoffer la présence sur les réseaux en se lançant sur TikTok. Une plateforme parfaitement adaptée au côté « fun et coloré » de Hello Banana.

Sur la photo : Lucile Boudin et Marie Aïneto, les deux cofondatrices de la société Hello Banana. Crédits : Beyourself - DR.